Ford mareste productia Fiesta in Europa ca sa faca fata cererii ridicate: 100 de unitati vor iesi zilnic, in plus, pe poarta fabricii

Ford a anuntat ca mareste productia modelului Fiesta in Europa datorita cererii ridicate. Astfel, pe poarta fabricii din Koln (Germania) vor iesi zilnic, in plus, 100 de unitati Fiesta.