Masina zburatoare, Liberty, va costa in jur de jumatate de milion de euro, dar compania a anuntat ca exista deja comenzi pentru acest nou model.

Modelul va putea fi achizitionat incepanad cu anul 2019.

Pentru ca este un produs hibrid, el respecta atat regulile de circulatie pe sosele, cat si cele pentru traficul aerian.

Liberty dispune de o elice, care se misca cu ajutorul energiei eoliene si este pusa in miscare cu un propulsor amplasat in spate. Are in dotare doua motoare, plus unul de rezerva.

Masina poate atinge o viteza de 180 km/h in aer si 160 km/h pe sosea.

Noul model are o autonomie de 500 de km in aer si de 1.315 km pe sosea si poate trece de la terestru la modul aerian in doar 10 minute.

In prezent, vehiculul dispune de doua locuri, insa producatorii se gandesc sa il transforme, in curand, intr-un vehicul pentru familie.



"Acest model de productie reprezinta momentul adevarului. Toate certificarile necesare pentru comercializare vor fi furnizate pe baza acestui model de productie. Este un moment esential care separa pionierii de visatori", a declarat olandezul Robert Dingemanse, CEO-ul Pal-V, potrivit , a declarat olandezul Robert Dingemanse, CEO-ul Pal-V, potrivit Hotnews