Romanii cumpara tot mai multe masini electrice si hibrizi: vanzarile au crescut cu peste 80% in primele patru luni din 2018

Vanzarile de masini electrice si hibrizi in Romania au crescut cu 83% in primele patru luni din acest an, in comparatie cu aceeasi perioada de anul trecut. In total, in tara noastra au fost vandute peste 1.000 de astfel de vehicule noi de la inceputul anului, potrivit unei statistici a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).