Romania, primul loc in Europa in topul deceselor suferite de copii in accidente rutiere: numarul copiilor raniti, in crestere in ultimii ani

Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de decese suferite de copii de pana in 14 ani in accidente rutiere. In plus, Romania si Malta sunt singurele tari europene in care numarul copiilor raniti in accidente este in crestere.