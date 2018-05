Autoritatea pentru Transport Bucuresti-Ilfov (ATBI) a prezentat la inceputul acestui an un proiect care prevede ca circulatia in centrul orasului sa fie permisa doar masinilor cu motoare Euro 5 si Euro 6 si masinilor electrice, in timp ce restul soferilor ar urma sa plateasca o taxa pentru a putea tranzita zona respectiva. Citeste continuarea pe automarket.ro.