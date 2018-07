Daca stirile despre masini electrice sunt in general acaparate in publicatiile lumii de aventurile celor de la Tesla, una dintre povestile industriei despre care nimeni nu poate paria in acest moment pe directia inspre care se indreapta, cifrele seci ale pietei ne ofera o imagine usor diferita a volumelor de vanzari pe care le aduna modelele electrice in Europa. Citeste continuarea pe automarket.ro.