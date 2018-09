Confirmare oficiala: productia lui VW Beetle va fi oprita in 2019

Productia lui Volkswagen Beetle va fi oprita in 2019, confirmarea oficiala venind din partea sefului VW America. Acesta a anuntat ca, in ultimul an de activitate al “broscutei”, modelul va primi o versiune speciala “Beetle Final Edition”, atat pentru coupe, cat si pentru cabrio.