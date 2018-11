De ce trebuie sa te preocupe acest lucru si cum anume sunt corelate ora de iarna cu farurile autoturismului pe care il conduci vei afla in cele ce urmeaza.

Farurile sunt esentiale pentru siguranta ta

Tinand cont ca ziua s-a scurtat, iar soarele apune mai devreme decat se intampla pana acum, cel mai probabil vei fi nevoit sa conduci de la serviciu pana acasa pe intuneric. In afara de faptul ca farurile iti vor permite sa observi cu atentie tot ce se intampla in fata masinii tale, acestea te vor face vizibil in fata celorlalti soferi pe care ii vei intalni in trafic. Daca traseul pe care il ai de parcurs presupune si deplasarea printr-o zona fara iluminat public, farurile sunt esentiale pentru evitarea unui accident. Daca unul dintre faruri iti creeaza probleme, daca lumina propagata de acesta este prea slaba sau daca becul este ars exista probabilitatea sa nu poti conduce in siguranta.

Pentru a verifica daca farurile masinii tale sunt inca functionale, parcheaza masina cat mai aproape de un zid sau o usa de garaj, in fata careia poti face o proba, testand, pe rand, lumina farurilor si pe cea a semnalizatoarelor. Observa daca sunt reglate cum trebuie si daca nu cumva faza lunga sau cea scurta nu bat prea sus sau prea jos, cat sa te incurce pe tine sau pe ceilalti participanti la trafic in timpul mersului. Daca nu stii cum iti poti regla unghiul din care bat farurile, consulta cartea masinii pe care o conduci.

Farurile s-ar putea sa fie matuite

Esti gata sa inlocuiesti farurile vechi cu unele noi?

Nu doar becurile farurilor sunt importante, ci si plasticul acestora, carcasa care le protejeaza, cu alte cuvinte. Stim cu totii ca sezonul de iarna inseamna mai multe precipitatii, noroi, ninsori si material antiderapant aruncat pe drumurile publice. Toate acestea pot afecta farurile masinii tale, care ajung sa devina opace, adica sa se matuiasca, in loc sa ramana transparente, pentru a asigura vizibilitatea necesara. Daca observi ca se intampla acest lucru, alege sa le schimbi cat mai curand, ca sa fii sigur ca drumurile tale viitoare vor fi facute in siguranta.Mai multe secrete despre cum iti poti pastra farurile functionale pentru cat mai mult timp iti poate spune mecanicul tau auto. Pana atunci, e bine sa stii ca ai la dispozitie o oferta impresionanta de piese auto in mediul online, de unde iti poti comanda tot ce ai nevoie pentru masina ta, fie ca e vorba despre faruri noi sau de alte componente care necesita inlocuire. Drumuri bune si nu uita sa pornesti luminile inainte de a pleca de pe loc cu masina!