Alianta Vestului: Timisoara a votat valabilitatea abonamentelor de parcare in oras pentru soferii din Arad, Cluj si Oradea

Soferii din Arad, Cluj si Oradea care si-au cumparat abonamente de parcare pe domeniul public in orasele lor vor putea folosi aceste abonamente si in Timisoara. Decizia a fost luata in Consiliul Local Timisoara si este valabila doar pe baza de reciprocitate, aceasta fiind prima hotarare a unui primar semnatar al Aliantei Vestului.