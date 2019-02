Top 25: cele mai vandute masini in Europa in 2018. VW Golf ramane pe prima pozitie, in timp ce Dacia Sandero urca pe locul al 11-lea

Volkswagen Golf ocupa prima pozitie in topul celor mai bine vandute masini in Uniunea Europeana in 2018, cu 445.754 de unitati. Dacia Sandero a urcat pe pozitia a 11-a a clasamentului general, in timp ce SUV-ul Duster incheie anul pe locul al 17-lea.