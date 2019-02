Noutatile pregatite de Dacia pentru 2019: Duster Pick-Up si cel putin trei editii speciale in gama de modele

Dacia va lansa in acest an o versiune oficiala Duster Pick-Up si cel putin trei editii speciale pentru modelele pe care le are in gama, potrivit lui Hakim Boutehra, directorul general Renault Commercial Roumanie.