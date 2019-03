Primaria Bucuresti a pus in dezbatere publica un proiect privind utilizarea parcarilor publice din Capitala.



Autoritatile propun ca locurile de parcare sa fie gratuite noaptea, in timp ce abonamentele pentru o saptamana, de luni pana vineri intre orele 7:30 – 19:30, pornesc de la 90 de lei si ajung la 300 de lei (in centru) pentru locurile fara rezervare. Pentru riverani, abonamentul lunar porneste de la 150 de lei si ajunge pana la 500 de lei (in centru). Citeste mai multe pe automarket.ro.