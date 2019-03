Masinile Volvo vor incetini si parca singure in cazul in care o serie de camere video instalate in interior detecteaza ca soferul conduce sub influenta alcoolului.



Volvo a anuntat ca va introduce noi masuri de siguranta pentru modelele pe care le va dezvolta pe noua platforma SPA2 incepand din prima parte a anilor 2020. Astfel, aceste modele vor fi echipate cu camere video în interior pentru a monitoriza în permanență activitățile șoferului la volan și pentru a identifica situațiile în care acesta a consumat băuturi alcoolice. Citeste continuarea pe automarket.ro.

